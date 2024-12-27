Российская ракетная система средней дальности «Орешник» и истребители Су-57, Су-34 и Су-35С доказали свою эффективность и стали козырями российской армии в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает издание InfoBRICS.

«Истребители оказались особенно эффективными и производятся в большем количестве. <...> Помимо увеличения производства, российский истребитель пятого поколения Су-57 постоянно модернизируется для повышения боевых возможностей», — говорится в материале.

Издание также выделило и «Орешник», назвав его оружием, о котором Западу «остается только мечтать». Среди прочего infoBRICS отмечает, что российская оборонная промышленность продолжает разработку эффективных средств противодействия гипотетическому противнику, в том числе «ставшей легендарной» зенитно-ракетной системы С-500.

До этого немецкая газета Bild со ссылкой на внутренний документ МИД ФРГ писала, что Германия практически беззащитна против «Орешника». Издание утверждает, что у бундесвера с его системами зенитно-ракетных комплексов Patriot в настоящее время нет действенной защиты против российских баллистических ракет.

В свою очередь президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, которая проводилась 19 декабря, отметил, что что ракетный комплекс «Орешник» является новым оружием, конструкция ракеты основана на разработках «уже российского периода времени».

Ранее основатель Pink Floyd объяснил название ракеты «Орешник».