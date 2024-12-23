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В российскую армию поступила партия Су-57 и Су-34

ОАК передала МО РФ партию истребителей Су-57 и Су-34
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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Министерству обороны РФ новую партию истребителей Су-57 и фронтовых бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщили в пресс-службе государственной корпорации «Ростех».

«Новые истребители-бомбардировщики прошли необходимые отработки и отправились к местам несения службы», — говорится в сообщении.

В «Ростехе» уточнили, что данные воздушные суда предназначены для поражения наземных, воздушных целей и морских целей, а также объектов инфраструктуры, прикрытых средствами противовоздушной обороны.

В конце ноября ОАК передала Минобороны РФ партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. В «Ростехе» отметили, что они предназначены для поражения наземных и воздушных целей, а также объектов инфраструктуры, прикрытых средствами противовоздушной обороны.

До этого «Уралвагонзавод» направил в зону специальной военной операции (СВО) новую партию огнеметных систем «Солнцепек». Конструкторы завода провели значительную модернизацию боевой машины огнеметной системы ТОС-1А, при этом они учитывали пожелания бойцов из зоны СВО.

Ранее стало известно о рекордных объемах заказов на российское вооружение.

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