Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кандидат в канцлеры ФРГ прокомментировал статью Маска в поддержку АдГ

Мерц назвал статью Маска в поддержку АдГ вмешательством в выборы ФРГ
close
Lisi Niesner/Reuters

Кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц раскритиковал статью американского предпринимателя Илона Маска в поддержку правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), назвав ее беспрецедентным вмешательством в выборы ФРГ. Об этом сообщает Funke.

Он подчеркнул, что не помнит подобного случая вмешательства в избирательную кампанию дружественной страны.

Мерц подчеркнул, что предвыборный призыв Маска «переходит все границы и самонадеян».

Политик напомнил, что АдГ поддерживает выход Германии из Евросоюза, что негативно скажется на экономике ФРГ.

До этого Маск в комментарии для немецкой газеты Die Welt объяснил, почему считает, что только ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) может «спасти» Германию.

По мнению предпринимателя, традиционные немецкие ценности «потерпели крах» и привели страну к стагнации экономики, общественным беспорядкам и «выхолащиванию национальной идентичности».

Ранее в Германии призвали «поставить на место» Маска из-за вмешательства в выборы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами