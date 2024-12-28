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В Германии призвали «поставить на место» Маска из-за вмешательства в выборы

Spiegel призвал кандидатов в канцлеры поставить Маска на место из-за слов об АдГ
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Gonzalo Fuentes/Reuters

Кандидаты в канцлеры ФРГ Олаф Шольц, Фридрих Мерц и Роберт Хабек должны поставить американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска «на место» после его слов о поддержке правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), поскольку он вмешивается в выборы. Об этом пишет Der Spiegel.

В материале отмечается, что Маск, плохо контролирующий свое поведение, пытается влиять на избирательную кампанию и исход выборов в Германии.

«Маск публично призывает к поддержке АдГ. Самый богатый человек на планете, близкий доверенный человек будущего президента США Дональда Трампа , продвигает преимущественно правую партию. <…> Но столь откровенно открытой попытки влияния из-за границы, тем более из дружественной страны, Федеративная Республика еще никогда не испытывала. Это что-то новое, это нарушение табу», — пишет Der Spiegel.

Как следует из текста, кандидатам в канцлеры ФРГ следовало бы осудить «наглую попытку иностранного миллиардера повлиять на демократические выборы». Любой, кто хочет возглавить Германию, должен решительно отвергнуть подобные усилия, отмечается в материале.

До этого американский миллиардер и предприниматель Илон Маск резко ответил бывшему еврокомиссару и французскому экс-министру Тьерри Бретону, который подверг его критике за высказывания в адрес правительства ФРГ и поддержку партии «Альтернатива для Германии».

«Бро, «иностранное вмешательство» США — единственная причина того, что вы не говорите на русском или немецком», — ответил Маск.

Ранее Маск допустил скорое исчезновение Европы.

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