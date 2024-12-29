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Маск объяснил, почему поддерживает ультраправую партию «Альтернатива для Германии»

Маск: АдГ является единственной партией, которая приведет Германию к реформам
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Grzegorz Wajda/Global Look Press

Американский предприниматель Илон Маск в комментарии для немецкой газеты Die Welt объяснил, почему считает, что только ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) может «спасти» Германию.

По мнению основателя компаний Space X и Tesla, традиционные немецкие ценности «потерпели крах» и привели страну к стагнации экономики, общественным беспорядкам и «выхолащиванию национальной идентичности». В то же время АдГ говорит о реальных проблемах без политкорректности и популярна среди немцев, которые считают, что власти страны игнорируют их интересы.

«АдГ может спасти Германию от того, чтобы стать тенью самой себя. Она может повести страну в будущее... Германия слишком расслабилась в заурядности. Настало время смелых реформ, и АдГ является единственной партией, которая откроет к ним путь», — написал Маск в тексте и отметил, что не считает АдГ крайне правой.

Текст бизнесмена размещен в разделе «Мнения» и сопровождается ответом будущего главреда издания Яна Филиппа Бургарда из-за того, что «вызывает возражения». Журналист соглашается с Маском в том, что ФРГ находится в кризисе, но уверен, что бизнесмен «фатально ошибается с терапевтическим подходом».

Накануне глава отдела «Мнения» Die Welt Ева Мари Когель сообщила об увольнении из газеты, после того как издание опубликовало текст Маска. На этом фоне журнал Der Spiegel написал о том, что кандидаты в канцлеры ФРГ Олаф Шольц, Фридрих Мерц и Роберт Хабек должны поставить Маска «на место» после его слов о поддержке АдГ. По мнению издания, столь откровенно открытой попытки влияния из-за границы, тем более из дружественной страны, Германия еще никогда не испытывала. Журнал счел инцидент «нарушением табу».

Ранее Трамп соскучился по Маску и пригласил его в «центр Вселенной».

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