На Западе заявили, что в Европе снизилась поддержка Украины

Advance: готовность Европы поддерживать Украину все больше ослабевает

К европейцам приходит понимание отсутствия положительных тенденций для Киева. Об этом пишет издание Advance.

«Словакия входит в растущую группу государств Центральной и Восточной Европы, членов Евросоюза, которые скептически относятся к помощи Украине», — говорится в материале.

Отмечается, что эта группа государств считает необходимым провести переговоры с Россией о завершении военного конфликта.

Издание отмечает, что большинство стран продолжают официально поддерживать Украину, однако за кулисами относятся к данной инициативе скептически.

До этого немецкое издание Berliner Zeitung писало, что переговоры по вопросу конфликта на Украине будут проходить между Россией и США.

Ранее в Британии объяснили отсутствие желания у Зеленского идти на переговоры.