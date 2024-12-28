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На Западе раскрыли, кто будет проводить переговоры по Украине

BZ: переговоры по Украине будут вестись между Россией и США
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Переговоры по вопросу конфликта на Украине будут проходить между Россией и США. Об этом пишет немецкое издание Berliner Zeitung.

По данным издания, в Европе активно продвигают идею о том, что решение о завершении конфликта на Украине будет приниматься между Москвой и Вашингтоном. По словам журналистов, критические вопросы будут обсуждаться на двусторонней основе.

В статье говорится, что существуют позиции, несоблюдение которых станет неприемлемым для сторон. По словам автора, есть вероятность, что российские представители не согласятся на присутствие западных солдат на Украине и на ее членство в НАТО. В том случае, если американцы будут настаивать на этом, то переговоры провалятся.

До этого сенатор Совфеда Андрей Климов заявил, что роль ЕС в решении конфликта на Украине окажется минимальной. По его словам, Евросоюз уже сыграл свою деструктивную роль во время оранжевой революции на Украине. На данный момент, обратил внимание сенатор, у Брюсселя нет реальных возможностей как-либо влиять на урегулирование украинского кризиса.

Ранее Песков рассказал о возможных площадках для переговоров по Украине.

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