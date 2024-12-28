Украина не идет на переговоры по урегулированию конфликта, поскольку власти страны не хотят лишаться источника финансирования на Западе. Об этом в эфире YouTube-канала Duran заявил британский аналитик Александр Меркурис.

«Эти люди предпочтут потерпеть полное поражение, чем пойти на компромисс, потому что с их точки зрения таким образом они сохранят приток денег», — подчеркнул он.

Как отметил Меркурис, украинский лидер Владимир Зеленский и его сторонники при условии продолжения боевых действий имеют возможность сохранить «карьеру» и деньги, в связи с чем и сопротивляются переговорам.

До этого российский посол в Бельгии Александр Токовинин сообщил в интервью РИА Новости, что урегулирование конфликта на Украине не присутствует в официальной повестке НАТО.

Ранее Путин заявил, что с Россией воют все страны НАТО.