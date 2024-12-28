Песков: площадок для переговоров по Украине достаточно много

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Словакия не единственная страна, где могут состояться переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

«Нет, это не единственное предложение. Речь может зайти о странах, которые занимают нейтральную позицию и находятся в... диалоге с Киевом и Москвой», — сказал он.

По словам представителя Кремля, «таких стран достаточно много».

«Мы с уважением относимся к миротворческим усилиям. Такой перечень может быть достаточно солидным. Главное — выйти на траекторию переговоров», — добавил он.

По его словам, данная позиция в настоящий момент не нащупывается из-за позиции Киева.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил ранее, что его страна с гостеприимством примет мирные переговоры по Украине в том случае, если стороны конфликта договорятся об их проведении. 26 декабря президент России Владимир Путин сообщил, что Роберт Фицо заявил ему на встрече о готовности провести переговоры между Россией и Украиной.

Ранее Фицо заявил Зеленскому, что не является его слугой.