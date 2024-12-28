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В России оценили роль Европы в будущем решении конфликта на Украине

Сенатор Климов: роль Европы в решении конфликта на Украине будет минимальной
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Global Look Press

Роль ЕС в решении конфликта на Украине окажется минимальной. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» выразил сенатор Совфеда Андрей Климов.

«Мало кто из стран континентальной Европы может сыграть хоть какую-то роль на этом этапе», — подчеркнул он, отметив, что Россия и США будут решать вопросы мира на Украине.

По словам Климова, ЕС уже сыграл свою деструктивную роль во время оранжевой революции на Украине. На данный момент, обратил внимание сенатор, у Брюсселя нет реальных возможностей как-либо влиять на урегулирование украинского кризиса.

28 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что траектория мирного процесса по Украине пока не нащупывается из-за позиции Киева.

Ранее Песков рассказал о возможных площадках для переговоров по Украине.

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