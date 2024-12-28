Песков: траектория мирного процесса по Украине пока не нащупывается

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что траектория мирного процесса по Украине пока не нащупывается из-за позиции Киева.

«Главное — выйти на траекторию такого мирного процесса», — сказал он.

По его словам, в настоящее время эта траектория «не нащупывается из-за позиции киевского режима, хорошо известной позиции киевского режима».

Также Песков заявил, что Словакия не единственная страна, где могут состояться переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что такие переговоры могут пройти в нейтральных странах, которые имеют контакты как с Киевом, так и с Москвой.

Украинский политолог Константин Бондаренко ранее заявил, что Украину ожидает множество неожиданностей в процессе переговоров по разрешению конфликта с Россией. По его мнению, переговоры будут проходить в три этапа: сначала США обсудят вопросы разрешения конфликта с Россией, затем с Украиной, и, наконец, на третьем этапе состоятся переговоры между Киевом и Москвой.

Ранее Кулеба допустил, что Украина начнет атаковать российские войска после перемирия.