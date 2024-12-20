В США призвали готовиться к неизбежному шатдауну

Ведомства в США предупредили о необходимости готовиться к неизбежной приостановке работы правительства. Об этом сообщает американская газета The Washington Post со ссылкой на источники.

«Административно-бюджетное управление Белого дома предупредило федеральные ведомства в пятницу утром [о необходимости] готовиться к неминуемому шатдауну», — говорится в материале.

17 декабря газета The Washington Post сообщала, что США 20 декабря могут столкнуться с временной остановкой работы правительства. Причиной тому, по данным издания, станут разногласия в конгрессе по ряду статей финансирования бюджета.

19 декабря республиканцы в конгрессе не смогли принять законопроект о расходах. Это произошло за день до потенциальной приостановки работы правительства, которая может нанести удар по экономике США.

20 декабря избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что если шатдаун неизбежен, то пусть он произойдет сейчас. По его словам, это «проблема действующего главы государства Джо Байдена».

Ранее Маск назвал преступлением проект временного бюджета Соединенных Штатов.