В США допустили остановку работы правительства в ближайшие дни

Соединенные Штаты Америки 20 декабря могут столкнуться с временной остановкой работы правительства (шатдауном) из-за разногласий в конгрессе по ряду статей финансирования бюджета. Об этом пишет газета Washington Post (WP) со ссылкой на источники в Капитолии.

Согласно материалу издания, конгресс оказался на пути к приближающемуся прекращению финансирования правительства, поскольку главные законодатели сосредоточились на достижении двухпартийного компромисса по финансированию, однако не сумели заключить окончательное соглашение.

Как прогнозирует источник WP, с полуночи 20 декабря США останутся без денег на работу федеральных министерств и ведомств в том случае, если демократы и республиканцы не договорятся об условиях очередной сделки по временной резолюции, гарантирующей продолжение финансирования правительства. В случае, если соглашение будет достигнуто, угроза шатдауна в США будет отложена до середины марта 2025 года.

19 сентября палата представителей США заблокировала законопроект о временном финансировании американского правительства до марта 2025 года. 23 сентября стало известно, что республиканцы в конгрессе США внесли проект временного бюджета, чтобы избежать прекращения финансирования правительства.

Ранее Маск предупредил о надвигающейся на США серьезной проблеме.