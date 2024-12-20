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Трамп захотел устроить шатдаун в США

Трамп: если шатдауну суждено случиться, то пусть это произойдет сейчас
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Brandon Bell/Pool/Reuters

Если шатдаун неизбежен, то пусть он произойдет сейчас. Об этом заявил избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, cсообщает телеканал NBC News.

«Если шатдауну правительства суждено случиться, то пусть это начнется сейчас, при администрации [действующего президента США Джо] Байдена, а не после 20 январе, при «Трампе». Это проблема Байдена, которую нужно решить, но если республиканцы могут помочь, они это сделают!» — сказал он.

В четверг республиканцы в Конгрессе не смогли принять законопроект о расходах — за день до потенциальной приостановки работы правительства, которая может нанести удар по экономике США.

17 декабря газета The Washington Post со ссылкой на источники в Капитолии писала, что Соединенные Штаты 20 декабря могут столкнуться с временной остановкой работы правительства (шатдауном) из-за разногласий в конгрессе по ряду статей финансирования бюджета. Если демократы и республиканцы не договорятся об условиях очередной сделки по временной резолюции, гарантирующей продолжение финансирования правительства, то США останутся без денег на работу федеральных министерств и ведомств.

При достижении соглашения угроза шатдауна в США будет отложена до середины марта 2025 года, отмечает издание.

Ранее предприниматель Илон Маск назвал преступлением проект временного бюджета Соединенных Штатов.

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