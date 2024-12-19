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Маск назвал преступлением проект временного бюджета Соединенных Штатов

Маск: проект временного бюджета США является преступлением

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Проект временного федерального бюджета Соединенных Штатов является преступлением. Об этом на своей странице в социальной сети X написал американский мультимиллиардер Илон Маск.

Предприниматель назвал проект самым «большим распилом» бюджета и преступлением.

Маск заявил, что любой конгрессмен или сенатор, который проголосует за принятие такого бюджета, заслуживает отстранения от должности.

17 декабря газета Washington Post со ссылкой на источники в Капитолии сообщила, что Соединенные Штаты 20 декабря могут столкнуться с временной остановкой работы правительства (шатдауном) из-за разногласий в конгрессе по ряду статей финансирования бюджета.

23 ноября Маск заявил о плачевной финансовой ситуации в США. По его словам, Соединенные Штаты сейчас стремительно движутся к банкротству.

Маск считает необходимым полностью пересмотреть государственные расходы США, избавившись от всех «глупых трат».

Ранее сообщалось, что дефицит бюджета США за год вырос в четыре раза.

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