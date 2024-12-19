Путин заявил об интересе России к высококвалифицированным специалистам

Президент России Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, что РФ заинтересована в привлечении высококвалифицированных специалистов.

«Мы заинтересованы в привлечении именно высококвалифицированных специалистов, чтобы они здесь [в России] работали и жили», — сказал глава государства, говоря о гражданах РФ, проживающих за рубежом.

Прямая линия с Путиным — ежегодное мероприятие, во время которого глава государства в прямом эфире отвечает на вопросы граждан, рассказывает о ситуации в стране и представляет свою позицию по вопросам экономики, внутренней и внешней политики.

В 2022 году прямую линию не проводили, а в 2023-м она была совмещена с большой пресс-конференцией и получила название «Итоги года с Владимиром Путиным». Мероприятие длилось четыре часа и три минуты, глава государства ответил на 67 вопросов.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию большой конференции президента.

Ранее правительство РФ ограничило ввоз работников из-за рубежа.