Прямая линия Путина. Онлайн

10:20

Кроме россиян вопросы президенту будут задавать журналисты. В этом году среди аккредитованных сотрудников СМИ будут представители «недружественных стран» — по словам Пескова, «их немного, но такие есть».

«Во-первых, естественно, все эти иностранцы из недружественных стран, которые продолжают работать у нас, они здесь аккредитованы, у них действующая аккредитация министерства иностранных дел», — сказал он.