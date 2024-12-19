Прямая линия Путина. Онлайн

Российское правительство работает эффективно, думает о будущем, формулирует цели развития, считает Путин
Ряд экспертов считают, что ЦБ мог бы раньше начать использовать инструменты, не связанные с повышением ключевой ставки — президент РФ
Рост цен в стране объясняется объективными причинами, в том числе тем, что предложение не успевает за спросом, и последствиями введенных против РФ ограничений, заявил Владимир Путин.
Модераторы сообщили о большом числе вопросов про подорожание цен на хлеб, масло, овощи, топливо.
Владимир Путин рассказал историю о том, как ездил на день рождения Герхарда Шредера, где все пели на английском, кроме хора казаков.
❗️ Ситуация в экономике России в целом стабильная и надежная, в 2025 рост ВВП составит 2-2,5%, заявил президент РФ.
Россию ставят по объему экономики на первое место в Европе и четвертое в мире, но «заснуть» на этом показателе нельзя — Путин
Уровень безработицы в России находится на рекордно низком уровне — 2,3%, сообщил Путин. Президент отметил, что в РФ «такого никогда не было».
Рост экономики России за два года составил около 8%, заявил президент Владимир Путин. Он сравнил это с результатами в США, где, по его словам, это показатель равен 5-6%, и в еврозоне, где 1%.
С экономикой в целом в России ситуация устойчивая, развитие идет, «несмотря ни на что», заявил Путин. По его словам, в этом году рост экономики составит 3,9-4%.
«Когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно — нам скучно, как только начинается движуха — то нам страшно».
Такими словами Владимир Путин начал свою речь на прямой линии.
Количество обращений к началу прямой линии с Путиным превысило 2,2 млн, сообщили модераторы.
Прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией Путина, начнется с минуты на минуту, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналистка Ксения Собчак рассказала, что у нее подготовлены несколько вопросов для президента на разные темы в зависимости от того, как будет развиваться дискуссия.
Ведущими прямой линии будут военкор Дмитрий Кулько (Первый канал) и ведущая Александра Суворова (ВГТРК).
Очередь из журналистов, которые будут освещать прямую линию, выстроилась у Гостиного двора с 8 утра.
Вход на Красную площадь ограничен досмотром. Также полностью перекрыта улица Ильинка.
Очередь журналистов у Гостиного двора на пресс-конференцию президента РФ Путина, 19 декабря 2024 годаМихаил Терещенко/ТАСС
Кроме россиян вопросы президенту будут задавать журналисты. В этом году среди аккредитованных сотрудников СМИ будут представители «недружественных стран» — по словам Пескова, «их немного, но такие есть».
«Во-первых, естественно, все эти иностранцы из недружественных стран, которые продолжают работать у нас, они здесь аккредитованы, у них действующая аккредитация министерства иностранных дел», — сказал он.
С некоторыми из вопросов, поступивших на прямую линию, Путин ознакомился заранее.
«Я познакомился с вопросами, которые поступают <...> сделано многое, конечно, но проблем еще, как у нас в народе говорят, вагон и маленькая тележка. Понимаете, почивать на лаврах нет у нас никакого морального права. Нужно работать напряженно», — сказал президент на съезде «Единой России» 14 декабря, за пять дней до мероприятия.
К вечеру 18 декабря россияне направили более 1,7 млн обращений и вопросов к главе государства. Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, для их обработки задействовали искусственный интеллект, так как в ручном режиме «это бы разбирали год».
Традиционная прямая линия президента России Владимира Путина, совмещенная с большой пресс-конференцией, состоится 19 декабря. Начало запланировано на 12:00 мск, федеральные телеканалы выделили на трансляцию мероприятия три часа эфирного времени.
Глава государства общается с гражданами в этом формате с 2001 года, исключением стали 2004, 2012, 2020 и 2022 годы. В 2020-м элементы прямой линии были включены в ежегодную пресс-конференцию президента, а в 2023-м эти форматы решили объединить в программу «Итоги года с Владимиром Путиным».
Самой короткой за все время проведения стала прямая линия 2001 года: она продлилась 2 часа 20 минут. Самой продолжительной — прямая линия 2013-го, занявшая 4 часа 47 минут. Среди пресс-конференций самой короткой также оказалась первая, состоявшаяся в 2001-м, — ее продолжительность составила 1 час 35 минут. А дольше всего президент общался с прессой в 2008 году — 4 часа 40 минут.