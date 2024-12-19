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Политика

Прямая линия Путина. Онлайн

Онлайн-трансляция прямой линии президента РФ Владимира Путина

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Президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года» в Гостином дворе, 19 декабря 2024 года

Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Владимир Путин проводит традиционную прямую линию — в этом формате глава государства общается с россиянами с 2001 года. Второй год подряд формат совмещен с большой пресс-конференцией: вопросы президенту задают как граждане, так и журналисты. Всего к прямой линии 2024 года организаторы получили более 1,7 млн обращений — с некоторыми из них Путин ознакомился заранее, заявив, что «проблем — вагон и маленькая тележка».
Трансляция
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12:35

Российское правительство работает эффективно, думает о будущем, формулирует цели развития, считает Путин

12:34

Ряд экспертов считают, что ЦБ мог бы раньше начать использовать инструменты, не связанные с повышением ключевой ставки — президент РФ

12:33

Владимир Путин объяснил рост цен в России тем, что предложение не успевает за спросом.

12:32

❗️ Санкции сказываются на росте цен в России, но есть и недоработки властей — Путин

12:31

Путин подчеркнул, что знает о росте цен на масло в ряде регионов.

12:30

Рост цен в стране объясняется объективными причинами, в том числе тем, что предложение не успевает за спросом, и последствиями введенных против РФ ограничений, заявил Владимир Путин.

12:29

Модераторы сообщили о большом числе вопросов про подорожание цен на хлеб, масло, овощи, топливо.

12:28

Владимир Путин рассказал историю о том, как ездил на день рождения Герхарда Шредера, где все пели на английском, кроме хора казаков.

12:26

Суверенитет — важная вещь, он должен быть внутри, в сердце — Путин

12:25

12:23

❗️ Ситуация в экономике России в целом стабильная и надежная, в 2025 рост ВВП составит 2-2,5%, заявил президент РФ.

12:22

Зарплаты в России в реальном выражении в 2024 выросли на 9% — Путин

12:21

Инфляция в России является тревожным сигналом, сообщил Владимир Путин.

12:20

Россию ставят по объему экономики на первое место в Европе и четвертое в мире, но «заснуть» на этом показателе нельзя — Путин

12:19

Уровень безработицы в России находится на рекордно низком уровне — 2,3%, сообщил Путин. Президент отметил, что в РФ «такого никогда не было».

12:18

Рост экономики России за два года составил около 8%, заявил президент Владимир Путин. Он сравнил это с результатами в США, где, по его словам, это показатель равен 5-6%, и в еврозоне, где 1%.

12:17

С экономикой в целом в России ситуация устойчивая, развитие идет, «несмотря ни на что», заявил Путин. По его словам, в этом году рост экономики составит 3,9-4%.

12:16

«Когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно — нам скучно, как только начинается движуха — то нам страшно».

Такими словами Владимир Путин начал свою речь на прямой линии.

12:15

12:14

Количество обращений к началу прямой линии с Путиным превысило 2,2 млн, сообщили модераторы.

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Первый канал
12:12

⚡️ Владимир Путин начал прямую линию, совмещенную с пресс-конференцией.

12:07

Прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией Путина, начнется с минуты на минуту, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

11:46

Журналистка Ксения Собчак рассказала, что у нее подготовлены несколько вопросов для президента на разные темы в зависимости от того, как будет развиваться дискуссия.

11:30

11:20

Ведущими прямой линии будут военкор Дмитрий Кулько (Первый канал) и ведущая Александра Суворова (ВГТРК).

10:50

Очередь из журналистов, которые будут освещать прямую линию, выстроилась у Гостиного двора с 8 утра.

Вход на Красную площадь ограничен досмотром. Также полностью перекрыта улица Ильинка.

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Очередь журналистов у Гостиного двора на пресс-конференцию президента РФ Путина, 19 декабря 2024 года

Михаил Терещенко/ТАСС
10:20

Кроме россиян вопросы президенту будут задавать журналисты. В этом году среди аккредитованных сотрудников СМИ будут представители «недружественных стран» — по словам Пескова, «их немного, но такие есть».

«Во-первых, естественно, все эти иностранцы из недружественных стран, которые продолжают работать у нас, они здесь аккредитованы, у них действующая аккредитация министерства иностранных дел», — сказал он.

10:10

С некоторыми из вопросов, поступивших на прямую линию, Путин ознакомился заранее.

«Я познакомился с вопросами, которые поступают <...> сделано многое, конечно, но проблем еще, как у нас в народе говорят, вагон и маленькая тележка. Понимаете, почивать на лаврах нет у нас никакого морального права. Нужно работать напряженно», — сказал президент на съезде «Единой России» 14 декабря, за пять дней до мероприятия.

10:05

К вечеру 18 декабря россияне направили более 1,7 млн обращений и вопросов к главе государства. Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, для их обработки задействовали искусственный интеллект, так как в ручном режиме «это бы разбирали год».

10:00

Традиционная прямая линия президента России Владимира Путина, совмещенная с большой пресс-конференцией, состоится 19 декабря. Начало запланировано на 12:00 мск, федеральные телеканалы выделили на трансляцию мероприятия три часа эфирного времени.

Глава государства общается с гражданами в этом формате с 2001 года, исключением стали 2004, 2012, 2020 и 2022 годы. В 2020-м элементы прямой линии были включены в ежегодную пресс-конференцию президента, а в 2023-м эти форматы решили объединить в программу «Итоги года с Владимиром Путиным».

Самой короткой за все время проведения стала прямая линия 2001 года: она продлилась 2 часа 20 минут. Самой продолжительной — прямая линия 2013-го, занявшая 4 часа 47 минут. Среди пресс-конференций самой короткой также оказалась первая, состоявшаяся в 2001-м, — ее продолжительность составила 1 час 35 минут. А дольше всего президент общался с прессой в 2008 году — 4 часа 40 минут.

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Прямая линия Путина — 2024
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