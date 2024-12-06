Правительство РФ ограничило ввоз работников из-за рубежа

Правительство России утвердило квоту на привлечение квалифицированных иностранных специалистов на 2025 год, составившую 234,9 тысячи разрешений на трудоустройство. Основная часть квоты предназначена для рабочих на промышленных предприятиях и инфраструктурных проектах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Постановление, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, было опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Установленная квота для квалифицированных иностранных работников, приезжающих в Россию по визе, в 2025 году составит 234,9 тысячи разрешений. Из них 93,8% предназначены для промышленных и инфраструктурных нужд», — добавили представители Минтруда.

Квота предоставляется организациям для найма специалистов из стран с визовым режимом в соответствии с подтвержденными потребностями работодателей. Источниками привлечения специалистов в основном являются Китай, Турция, Индия, Сербия и другие государства, с которыми действуют визовые соглашения. Утвержденные заявки формируют распределение квоты между регионами, и в текущем году она составляет 156,6 тысячи человек. Кроме того, предусмотрен резерв в 78,3 тысячи, который может быть выделен регионам в случае поступления согласованных заявок.

Накануне сообщалось, что в Краснодарском крае введут строгий запрет на использование иностранной рабочей силы в строительстве с 2025 года.

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