В США раскрыли, от чего зависим Трамп

Бывший шеф-повар Белого дома Андре Раш рассказал о кулинарных пристрастиях избранного президента США Дональда Трампа, раскрыв, что тот любит нездоровую пищу. Об этом экс-шеф-повар рассказал в интервью Politico для West Wing Playbook.

По словам собеседника издания, избранный американский лидер давно отказался от обычной воды и каждый день пьет сладкую газировку. Раш отметил, что Трамп настолько впал в зависимость от любимой диетической колы, что во время прошлого президентского срока у него даже была специальная кнопка для вызова человека с колой.

Сам же Трамп отмечает, что пока не заметил никаких негативных эффектов от напитка, однако Раш уверен, что ему пора переходить на более здоровое питание, поскольку избранному президенту США уже 78 лет.

Также бывший шеф-повар Белого дома поделился уловками, которые он использовал, чтобы разнообразить рацион Трампа. Например, Раш подавал ему воду с апельсином, лимоном и лаймом, чтобы она не казалась такой уж безвкусной.

Кроме того, экс-шеф-повар предложил делать котлету для его бургеров из индейки, а вместо свиного бекона выбирать говяжий. Раш отметил, что, несмотря на то, что никто этого и не замечает, Трамп уже сейчас старается питаться лучше.

До этого эксперт в области диетологии, главный внештатный врач Минздрава Московской области Инна Пичугина заявила, что рацион Трампа и его пристрастие к нездоровой пище может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету и раку. Эксперт рекомендовала заменить избыток насыщенных жиров на ненасыщенные, такие как морская рыба, растительные масла и семена.

Ранее Трамп заявил, что опубликует полный отчет о состоянии здоровья.