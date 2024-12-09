Трамп заявил, что опубликует полный отчет о состоянии здоровья

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что собирается опубликовать полный отчет о состоянии своего здоровья. Об этом он рассказал в интервью телеканалу NBC News.

«Безусловно, никаких проблем», — заявил Трамп, отвечая на вопрос ведущей о его здоровье.

Он добавил, что, по его мнению, каждый президент должен предоставлять такие отчеты.

Трамп станет самым пожилым президентом в истории США, ему будет 82 года к концу второго срока. В ходе предвыборной кампании он ограничивался публикацией кратких отчетов, в которых утверждал о своем прекрасном физическом и психическом состоянии.

В этом интервью избранный президент США заявил, что после инаугурации сосредоточится на добыче нефти. Он отметил, что Украине, «вероятно», стоит ожидать, что США при новой администрации не будут предоставлять ей столько же военной помощи, сколько направляла Киеву администрация уходящего президента Джо Байдена. Также Трамп не исключил выхода США из НАТО.

Ранее Трамп рассказал, какое возмездие ждет его противников.