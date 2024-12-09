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В России разработали рекомендации по питанию для Дональда Трампа

Диетолог Пичугина дала рекомендации по питанию для Трампа

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SMG/Global Look Press

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп имеет пристрастие к фастфуду. Эксперт в области диетологии, главный внештатный врач Минздрава Московской области Инна Пичугина в интервью kp.ru отметила, что такой рацион может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету и раку.

Она рекомендовала заменить избыток насыщенных жиров на ненасыщенные, такие как морская рыба, растительные масла и семена. Пичугина также отметила важность добавления достаточного количества белка, включая птицу, рыбу, яйца и кисломолочные продукты, а также увеличения потребления пищевых волокон, которые содержатся в овощах, фруктах и цельнозерновых продуктах. По ее словам, необходимо ограничить потребление красного мяса, соли, продуктов с высоким содержанием крахмала, сливочного масла и сахара, а также сильно переработанных продуктов, таких как мясные изделия, соусы, чипсы и снеки.

Кроме того, диетолог добавила, что продукты, содержащие магний — например, отруби, фасоль, овсянка, чернослив, морская капуста и пшено — благоприятно влияют на нервную систему и тонус сосудов.

Пичугиной показалось важным, чтобы Трамп придерживался принципа «энергетического равновесия», то есть тратил столько энергии, сколько получает с пищей.

Роберт Кеннеди — младший рассказывал, что Трамп во время предвыборной кампании питался фастфудом.

Ранее Трамп заявил, что опубликует полный отчет о состоянии здоровья.

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