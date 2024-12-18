На Украине раскритиковали Зеленского за резкие слова в адрес Орбана

Депутат Рады Артем Дмитрук раскритиковал заявления украинского лидера Владимира Зеленского о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский ранее заявил, что не позволит Орбану выступать в роли посредника в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

«Дипломатия? Не, не слышал! Как же ужасно это выглядит», — заявил он.

До этого бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что США могут нанести серьезный удар по Зеленскому после его попытки унизить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. По его словам, украинский лидер фактически открыто раскритиковал Орбана, заявив, что тот не должен вмешиваться в их отношения с США и Европой. Соскин добавил, что в ближайшее время американская сторона может предпринять значительные шаги против Зеленского.

15 декабря глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Орбан хотел поговорить по телефону с Зеленским, однако Киев отказал Будапешту после соответствующего запроса. По словам дипломата, Орбан хотел предложить украинскому лидеру заключить с Россией рождественское перемирие и провести масштабный обмен пленными.

Ранее американский военный призвал Зеленского срочно связаться с Путиным.