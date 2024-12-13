Подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниэл Дэвис заявил в эфире своего YouTube-канала, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно немедленно связаться с российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Джо Байденом, чтобы обсудить прекращение боевых действий.

«Если Зеленский смотрит это видео, эй, возьми трубку сейчас же! <…> Позвони Владимиру Путину, позвони Джо Байдену, кому тебе нужно, и прекрати это все до следующего массивного удара», — сказал Дэвис.

По словам военного, ожидание украинского главы до 20 января только ухудшит его положение, и никакая денежная помощь со стороны США и союзников не способна изменить положение Украины в лучшую сторону.

11 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил на своей странице в социальной сети Х, что Зеленский отверг предложение установить режим прекращения огня на Рождество и провести обмен военнопленными.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет в свою очередь заявил, что отказ украинского лидера от предложения Венгрии является кощунством.

Ранее Медведев выразил уверенность, что Трамп способен прекратить украинский конфликт.