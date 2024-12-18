Экс-советник Кучмы заявил, что США могут нанести «серьезный удар» по Зеленскому

Соединенные Штаты могут нанести серьезный удар по Владимиру Зеленскому после его попытки унизить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом в видео на своем YouTube-канале заявил Олег Соскин, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы.

Зеленский ранее заявил, что не позволит Орбану выступать в роли посредника в переговорах по урегулированию конфликта в Украине.

По словам Соскина, Зеленский фактически открыто раскритиковал Орбана, заявив, что тот не должен вмешиваться в их отношения с США и Европой. Соскин добавил, что в ответ на это у оппонентов Зеленского, в числе которых находится победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп и его сторонники, могут возникнуть определенные действия.

Он считает, что в ближайшее время США могут предпринять значительные шаги против Зеленского.

До этого глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Орбан хотел поговорить по телефону с Зеленским, однако Киев отказал Будапешту после соответствующего запроса. По словам дипломата, Орбан хотел предложить украинскому лидеру заключить с Россией рождественское перемирие и провести масштабный обмен пленными.

Ранее американский военный призвал Зеленского срочно связаться с Путиным.