Зеленский прибыл в Париж на открытие Нотр-Дама

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Париж на церемонию открытия Нотр-Дама. Об этом сообщает «Укринформ».

Отмечается, что у украинского лидера запланированы ряд двусторонних встреч с главами государств. Зеленский может встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом, который также находится в столице Франции.

До этого телеканал Sky News писал, что церемония по случаю открытия Нотр-Дама в Париже, где соберутся многие мировые лидеры, может стать поводом для важных дипломатических событий, в том числе по Украине, поскольку на мероприятии будет присутствовать Дональд Трамп. Присутствие республиканца среди многих мировых лидеров «превращает выходные в потенциально значимый дипломатический момент», говорится в тексте.

Церемония открытия собора состоится 7 и 8 декабря. В ходе мероприятия планируется выступление президента Франции Эммануэля Макрона. Французские СМИ утверждают, что политик гордится тем, что обещание восстановить поврежденный пожаром собор за пять лет было выполнено, и намерен сделать это своей «минутой славы».

Ранее Шольц допустил совместную работу с Трампом ради мира на Украине.