Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский прибыл в Париж на открытие Нотр-Дама

Зеленский прибыл в Париж на открытие Нотр-Дама, где может встретиться с Трампом

close
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Париж на церемонию открытия Нотр-Дама. Об этом сообщает «Укринформ».

Отмечается, что у украинского лидера запланированы ряд двусторонних встреч с главами государств. Зеленский может встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом, который также находится в столице Франции.

До этого телеканал Sky News писал, что церемония по случаю открытия Нотр-Дама в Париже, где соберутся многие мировые лидеры, может стать поводом для важных дипломатических событий, в том числе по Украине, поскольку на мероприятии будет присутствовать Дональд Трамп. Присутствие республиканца среди многих мировых лидеров «превращает выходные в потенциально значимый дипломатический момент», говорится в тексте.

Церемония открытия собора состоится 7 и 8 декабря. В ходе мероприятия планируется выступление президента Франции Эммануэля Макрона. Французские СМИ утверждают, что политик гордится тем, что обещание восстановить поврежденный пожаром собор за пять лет было выполнено, и намерен сделать это своей «минутой славы».

Ранее Шольц допустил совместную работу с Трампом ради мира на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами