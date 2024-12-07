Шольц допустил совместную работу с Трампом ради мира на Украине

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц допустил тесное сотрудничество с избранным президентом США Дональдом Трампом по вопросу мирного урегулирования на Украине. В интервью Funke он выразил уверенность, что сторонам удастся выработать «общую стратегию» в этом вопросе.

«Я уже много говорил по телефону с будущим президентом США, а также мы находимся в прямом контакте с теми, кто отвечает за политику безопасности. Я уверен, что мы сможем выработать общую стратегию для Украины», — сказал Шольц.

Также канцлер ФРГ ушел от однозначного ответа на вопрос, должна ли Украина уступить территории на мирных переговорах, заявив, что ни один вопрос не должен решаться без участия Киева. По его словам, нужно добиться урегулирования, которое гарантирует независимость и суверенитет Украины.

2 декабря Олаф Шольц, находясь в Киеве, пообещал в своем обращении к президенту РФ Владимиру Путину, что ФРГ продолжит поддерживать Киев. Кроме того, он сообщил, что в 2025 году Германия продолжит поставлять на Украину оружие, включая системы ПВО, гаубицы и боевые вертолеты.

Ранее в ФРГ призвали не слушать предупреждения России и передать Украине Taurus.