В Британии не исключили, что на открытии Нотр-Дама будет решаться судьба Украины

Церемония по случаю открытия Нотр-Дама в Париже, где соберутся многие мировые лидеры, может стать поводом для важных дипломатических событий, в том числе по Украине, поскольку на мероприятии будет присутствовать Дональд Трамп. Об этом пишет Sky News.

Sky News напоминает, что в мероприятии примут участие Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский и, вероятно, избранный президент США Трамп. Присутствие республиканца среди многих мировых лидеров «превращает выходные в потенциально значимый дипломатический момент», говорится в тексте.

«Планы Трампа по прекращению войны на Украине беспокоят лидеров по всей Европе. Он проведет двусторонние переговоры с президентом Макроном в Елисейском дворце, и хотя встреча с президентом Украины Зеленским пока не подтверждена, вполне вероятно, что она состоится», — говорится в тексте.

Источник в правительстве Украины накануне рассказывал, что президент Владимир Зеленский может встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом во Франции. Они оба будут присутствовать на открытии Нотр-Дама.

Ранее Байден отказался от Нотр-Дама из-за «конфликта в расписании».