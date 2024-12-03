Появилась информация о выходе председателя «Грузинской мечты» из партии

Лидер партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Гарибашвили ушел из объединения. Эту информацию сообщил оппозиционный телевизионный канал Mtavari Arxi, ссылаясь на источники.

Что стало причиной ухода — в СМИ не уточняется, однако в заседаниях парламента на прошлой неделе он еще участвовал.

Позднее в «Грузинской мечте» опровергли слухи об отставке Гарибашвили, пишет РИА Новости.

2 декабря премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что оппозиционеры нападают на региональные офисы партии «Грузинская мечта». По словам премьер-министра, правящая партия обладает большими ресурсами, чем оппозиционные политические силы, и не намерена реагировать на провокации.

С 28 ноября в Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа.

Отказ от переговоров с ЕС вызвал резкое недовольство прозападной оппозиции, лидеры которой назвали действия властей «предательством национальных интересов».

Ранее президент Грузии прокомментировала сообщения о приезде на митинг наемников с Украины.