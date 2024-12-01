Президент Грузии прокомментировала сообщения о приезде на митинг наемников с Украины

Сообщения о планируемом участии в оппозиционных акциях протеста в Тбилиси грузинских наемников, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), являются провокационными. Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, пишет РИА Новости.

«Я получила разные формы сообщений о том, что якобы из Украины грузинские военные прибыли и готовятся подключиться как военные в этом протесте. Это прямая провокация, такое не происходит, не верьте в это», — сказала Зурабишвили.

По ее словам, данные слухи распускаются для того, чтобы дискредитировать протест, который очень беспокоит правящую партию «Грузинская мечта».

Важно, чтобы митинги проходили самоорганизованно и никто из партий не вмешивался в них, отметила Зурабишвили. Она подчеркнула, что считает важным, чтобы гражданское общество и неправительственные организации оказали влияние на Конституционный суд и заставили его рассмотреть ее иск по поводу нелегитимности парламентских выборов.

1 декабря премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что президенту страны Саломе Зурабишвили придется покинуть свою резиденцию 29 декабря. На эту дату назначена инаугурация нового главы государства. Накануне, на фоне протестов в Тбилиси, Зурабишвили отказалась сложить свои полномочия, назвав нынешнее правительство нелегитимным. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зурабишвили отказалась уйти с поста президента, несмотря на истечение мандата.