В Грузии рассказали о нападениях на офисы правящей партии

В Грузии оппозиционеры нападают на региональные офисы правящей партии «Грузинская мечта». Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, передает РИА Новости.

«Вчера пытались поджечь наш офис в Кутаиси, сегодня закидали камнями офис партии в Зестафони и разбили голову одной из женщин, сотруднице офиса», — заявил он.

По словам премьер-министра, правящая партия обладает большими ресурсами, чем оппозиционные политические силы, и не намерена реагировать на провокации.

До этого Кобахидзе исключил возможность проведения переговоров с оппозицией в связи с ситуацией в стране.

С 28 ноября в Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа.

Отказ от переговоров с ЕС вызвал резкое недовольство прозападной оппозиции, лидеры которой назвали действия властей «предательством национальных интересов».

Ранее стало известно, сколько человек были госпитализированы после митинга в Тбилиси.