Политолог о назначении Келлога посланником США по Украине: «Вилами по воде»

Назначение генерал-лейтенанта Кита Келлога специальным посланником США по Украине и России ничего не означает. Об этом 360.ru рассказал политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, комментируя решение избранного президента США Дональда Трампа.

«Что значит назначен? Во-первых, все это, как говорят в народе, вилами по воде. На самом деле, пока еще ничего не значит, потому что Трамп придет [к власти] еще через два месяца. Он еще 10 раз все эти кандидатуры поменяет в голове в своей, то есть еще 10 раз поменяет мнение», — сказал эксперт.

Он добавил, что кандидатуру Келлога должны будут также согласовать в конгрессе. По мнению Блохина, такими заявлениями Трамп может прощупывать информационное пространство. Эксперт также призвал дождаться «реальных политических шагов» от американского лидера.

Накануне Трамп подтвердил, что выбрал Кита Келлога для должности специального посланника по Украине и России. Республиканец надеется, что вместе с Келлогом ему удастся достичь «мира посредством силы». Агентство Reuters ранее сообщило, что Кит Келлог может сыграть центральную роль в попытках урегулировать украинский конфликт. Он известен как один из советников Трампа, разработавших мирный план по принуждению России и Украины к переговорам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее посланник Трампа по Украине раскрыл, как будет добиваться мира.