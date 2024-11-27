Ветеран войны во Вьетнаме и автор мирного плана. Кого Трамп выбрал спецпосланником по Украине Трамп предложил назначить Кита Келлога на пост спецпосланника США по Украине

Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил, что выбрал Кита Келлога для должности специального посланника по Украине и России. Республиканец надеется, что вместе с Келлогом ему удастся достичь «мира посредством силы». Агентство Reuters ранее сообщило, что Кит Келлог может сыграть центральную роль в попытках урегулировать украинский конфликт. Он известен как один из советников Трампа, разработавших мирный план по принуждению России и Украины к переговорам.

Избранный президент США Дональд Трамп назначил генерал-лейтенанта Кита Келлога помощником главы государства и специальным посланником по Украине и России. Об этом республиканец написал в своей соцсети Truth Social, сообщает агентство Reuters.

«Я очень рад назначить генерала Кита Келлога на должность помощника президента и специального представителя по Украине и России. Кит сделал выдающуюся военную и деловую карьеру, включая службу на весьма важных должностях в сфере национальной безопасности», — заявил Трамп.

47-й президент США также выразил уверенность, что вместе с Келлогом ему удастся достичь «мира посредством силы» и сделать мир безопаснее.

Как передает агентство, в нынешней администрации такой должности нет, однако Трамп в частном порядке выразил заинтересованность в ее создании (при первом сроке Трампа в его администрации работал спецпредставитель по Украине Курт Волкер, который обсуждал реализацию Минских соглашений с Киевом и Москвой, однако в 2019-м он ушел в отставку, при Джо Байдена спецпосланника не было).

Ранее Reuters сообщило, что Кит Келлог может сыграть центральную роль в попытках урегулировать украинский конфликт.

Кто такой Кит Келлог?

Кит Келлог родился в 1944 году в Дейтоне, штат Огайо. Служил в Вооруженных силах США, участвовал в войне во Вьетнаме, за что был награжден Серебряной и Бронзовой звездами. В отставку вышел в 2003 году в звании генерал-лейтенанта. После вторжения США в Ирак он занимал пост главного управляющего директора во Временной коалиционной администрации (временный орган власти, исполнявший обязанности правительства Ирака с 23 мая 2003-го по 28 июня 2004 года).

Впоследствии Келлог сделал карьеру в частном секторе, работая в таких американских корпорациях, как Oracle, CACI International и Cubic.

В 2016 году Дональд Трамп заявил, что Келлог станет членом его администрации. Во время первого срока республиканца он работал советником по безопасности вице-президента и был исполнительным секретарем Совета национальной безопасности США.

Отношение Келлога к Украине

После начала специальной военной операции Келлог назвал Украину «новой Спартой» и призвал оказать Киеву необходимую поддержку.

«Давайте дадим Украине шанс победить. Почему? Потому что это перезагрузит весь мир, не только Европу. Китайцы обратят на это внимание. Северокорейцы обратят на это внимание. Иранцы обратят на это внимание. Я считаю, что у вас есть шанс, раз в жизни, перезагрузить мировую арену», — заявил он.

Однако уже летом в 2024 года Келлог отметил, что украинский конфликт закончится не военной победой, а за столом переговоров.

Ранее он вместе с еще одним советником Трампа Фредом Флейтцем представил тому свой мирный план по урегулированию. Инициатива предусматривала шаги, благодаря которым США могли бы склонить обе стороны к переговорам. Киеву Келлог и Флейтц предлагали предоставить больше вооружений только в том случае, если Украина пойдет на урегулирование. Россию же предупредят, что в случае отказа от диалога Вашингтон «даст украинцам все необходимое», чтобы закончить конфликт на поле боя. План также предполагал, что во время переговоров прекращение огня будет достигнуто на основе «преобладающих линий фронта».

Эти пункты ранее уже были изложены в исследовательской работе America First Policy Institute — аналитического центра, где Келлог и Флейтц занимают руководящие посты. В документе в том числе говорилось, что для склонения Москвы к переговорам США и другие члены НАТО должны надолго отложить вступление Украины в альянс.