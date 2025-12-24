В Минпромторге рассказали о первых испытаниях самолета «Байкал»

Самолет «Байкал» с российскими двигателем и винтом достиг скорости более 210 километров в час и высоты 400 метров в рамках первых испытаний. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.

«В ходе испытаний произведена полная наземная отработка силовой установки, оценка устойчивости работы двигателя на всех предусмотренных режимах, характеристика приемистости и дросселирования, проверка систем аварийной остановки двигателя и аварийного флюгирования воздушного винта, а также оценка питания двигателя топливом», — говорится в сообщении.

Как отмечает ведомство, ссылаясь на данные летчиков, полет прошел штатно, самолет устойчив и управляем в установленном диапазоне центровок, скоростей и высот. Маршевая силовая установка в течение полета работала без замечаний — двигатель показал устойчивую работу.

Президент России Владимир Путин заявил 19 декабря в ходе прямой линии, что сегодня РФ нуждается в самолете для региональных перевозок.

В мае генеральный директор Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Леонид Лузгин сообщил, что самолет «Байкал», который заменит советские «кукурузники» Ан-2, будет стоить от 220 до 340 млн рублей. Его стоимость будет сопоставима с американским одномоторным самолетом Cessna Grand Caravan.

Ранее казанский авиационный завод поднял в небо новый Ту-214.