На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Вице-премьер РФ заявил, что российская экономика развернулась на Восток

Вице-премьер Оверчук: за последние 5-6 лет экономика РФ развернулась на Восток
true
true
true
close
Владислав Воднев/Sputnik/РИА Новости

Российская экономика в последние годы развернулась на Восток, в данный момент около 87% торговли идет с незападными странами. Об этом заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук в интервью телеканалу «Россия 24».

Всего лишь 5-6 лет назад, по словам вице-премьера, этот показатель был в районе 40%.

Оверчук считает, что это свидетельствует об адаптации и переориентации бизнеса, транспортной системы, логистики и финансов.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что США в рамках урегулирования украинского конфликта представили европейским государствам предложения по возвращению Российской Федерации в мировую экономику и восстановлению поставок энергоресурсов из РФ в Западную Европу. Соединенные Штаты также изложили Европе «планы по использованию американскими финансовыми компаниями около $200 млрд замороженных активов России для реализации проектов на Украине». Вашингтон предложил задействовать их в том числе «для нового масштабного дата-центра», за энергоснабжение которого будет отвечать Запорожская атомная электростанция.

Ранее Африка нацелилась на расширение торговли с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами