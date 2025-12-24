Начались переговоры Лаврова с главой МИД Сирии

В Москве начались переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Сирии в переходном правительстве страны Асаадом аш-Шейбани. Об этом пишет ТАСС.

«Сергей Лавров и глава МИД Сирии Асаад аш-Шейбани проводят переговоры», — говорится в сообщении.

До этого Лавров подтвердил информацию о том, что президент России Владимир Путин вечером 23 декабря принял в Кремле аш-Шейбани и министра обороны республики Мухаррафа Абу Касру.

23 декабря о встрече информировало сирийское агентство Sana. По его данным, во время переговоров стороны обсудили «различные политические, военные и экономические вопросы, представляющие взаимный интерес» для Дамаска и Москвы.

По словам Лаврова, между Путиным и представителями Сирийской Арабской Республики были достигнуты договоренности о том, как развивать торгово-экономические связи двух стран при обоюдной выгоде, на основе того фундамента, который был заложен в прошлые годы.

Министр также подчеркнул, что Россия безоговорочно подтвердила приверженность суверенитету, территориальной целостности, независимости Сирии.

Ранее в Кремле прошли переговоры Путина и временного президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа.