На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бывший премьер-министр Украины заявил, что Умеров может быть связан с Миндичем

Азаров: Умеров владеет землей, на которой в строящемся ЖК купил квартиры Миндич
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров владеет землей, на которой в строящемся жилом комплексе бизнесмен Тимур Миндич, которого называют «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского, купил 77 квартир. Об этом Азаров написал в своем Telegram-канале.

«Собственником земли, на которой строится ЖК, где Миндич купил 77 (!) квартир со скидкой, является Рустем Умеров», — поделился Азаров.

22 декабря экс-депутат Рады Владимир Олейник рассказал, что бывший глава офиса украинского президента Андрей Ермак может с помощью Службы безопасности Украины (СБУ) «похоронить» пленки по делу соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, обвиняемого в коррупции.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых по делу проходит Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником и «кошельком» украинского лидера. Через две с лишним недели украинский лидер уволил главу своего офиса Андрея Ермака на фоне обысков НАБУ в его квартире.

Ранее сообщалось, что несколько глав областных администраций уволят на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами