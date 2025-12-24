Бывший премьер-министр Украины заявил, что Умеров может быть связан с Миндичем

Азаров: Умеров владеет землей, на которой в строящемся ЖК купил квартиры Миндич

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров владеет землей, на которой в строящемся жилом комплексе бизнесмен Тимур Миндич, которого называют «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского, купил 77 квартир. Об этом Азаров написал в своем Telegram-канале.

«Собственником земли, на которой строится ЖК, где Миндич купил 77 (!) квартир со скидкой, является Рустем Умеров», — поделился Азаров.

22 декабря экс-депутат Рады Владимир Олейник рассказал, что бывший глава офиса украинского президента Андрей Ермак может с помощью Службы безопасности Украины (СБУ) «похоронить» пленки по делу соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, обвиняемого в коррупции.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых по делу проходит Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником и «кошельком» украинского лидера. Через две с лишним недели украинский лидер уволил главу своего офиса Андрея Ермака на фоне обысков НАБУ в его квартире.

Ранее сообщалось, что несколько глав областных администраций уволят на Украине.