Актрисе отрезали кусок кожи на съемках мелодрамы об СВО

Актрисе Нике Здорик сделали операцию перед съемками «Ландышей» в Крыму
nika_zdorik/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Ника Здорик призналась в беседе с iz.ru, что ей потребовалась медицинская помощь перед съемками «Ландышей» в Крыму.

Здорик объяснила, что обожгла ногу о мотоцикл. Травма была настолько серьезной, что актрисе потребовалась операция.

«Началось воспаление, поднялась температура. Мне заживо отрезали кусок кожи. Я даже врача ударила — от боли. Сейчас остался довольно большой шрам», — поделилась актриса.

Премьера второго сезона «Ландышей» состоялась 1 января 2026 года в онлайн-кинотеатре. Проект рассказывает об обычном парне, который по воле случая фиктивно женится на дочери миллиардера. Парень влюбляется в нее, однако девушка не сразу отвечает взаимностью. В последних сериях первого сезона герой Городничего отправился на СВО. Второй сезон проекта частично снимали в Мариуполе.

Продюсер и сценарист проекта Юрий Сапронов заявил, что он и его коллеги уже обсуждают третий сезон. Он также рассказал, что режиссеры отказывали актерам в сотрудничестве после участия в сериале.

Сапронов назвал отказавших актерам режиссеров «трухлявыми» и действующими «исподтишка».

Ранее стала известна судьба номеров Ларисы Долиной в новогодних шоу.

