Нижегородец на скорости влетел в остановку, и это попало на видео

Mash: в Выксе водитель на скорости разбил автобусную остановку и попал на камеру

В городе Выкса Нижегородской области автомобиль влетел в остановку. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

«Водитель врезался в остановку в Выксе. Закрутился, влетел, оценил», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль на скорости врезается в остановку общественного транспорта, от удара машину разворачивает. На записи также заметно, как после ДТП на место подбегают очевидцы, но водитель садится в транспорт и уезжает. По данным канала, в настоящее время правоохранители ищут нарушителя.

