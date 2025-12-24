На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Нижегородец на скорости влетел в остановку, и это попало на видео

Mash: в Выксе водитель на скорости разбил автобусную остановку и попал на камеру
Кадр из видео/Telegram-канал «Ni Mash»

В городе Выкса Нижегородской области автомобиль влетел в остановку. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

«Водитель врезался в остановку в Выксе. Закрутился, влетел, оценил», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль на скорости врезается в остановку общественного транспорта, от удара машину разворачивает. На записи также заметно, как после ДТП на место подбегают очевидцы, но водитель садится в транспорт и уезжает. По данным канала, в настоящее время правоохранители ищут нарушителя.

До этого во Владивостоке на улице Сахалинской улице неизвестные на автомобиле без государственных номеров похитили человека. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как двое мужчин насильно сажают человека в автомобиль. На записи также слышно, как приморец кричит и зовет на помощь. По данным канала, нарушители увезли человека в неизвестном направлении.

Ранее в Оренбурге на видео попало, как таксист-гастарбайтер избил пенсионера.

