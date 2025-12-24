На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москву и Подмосковье резко накроет аномальное потепление

Метеоролог Позднякова: в Москве резко потеплеет с аномалией до четырех градусов
Агентство «Москва»

В Москве и Подмосковье за сегодняшние сутки резко сменится температурный режим из-за изменения конфигурации антициклона. Столичный регион накроет волна потепления, климатическая норма будет превышена на четыре градуса, рассказала 360.ru метеоролог Татьяна Позднякова.

Предшествовали очередной оттепели морозы – так, минувшей ночью температура понижалась до -23 градусов в области и -18 градусов в столице. Но сейчас адвекция тепла началась в более высоких слоях атмосферы, поэтому уже сегодня к полудню станет облачно, а вечером начнется снегопад. Вместе с тем будет увеличиваться ветер, начнется потепление.

«Мы ожидаем, что к 18 часам температура в Москве достигнет максимума, это где-то -5…-7 градусов. То есть сегодня в течение суток у нас ожидается резкая смена температурного режима», — отметила метеоролог.

В последующие дни, 25 и 26 декабря, тренд на потепление сохранится. В пятницу жители Москвы и Подмосковья ощутят влияние атлантического циклона – погода будет влажной и некомфортной с налипанием снега. При этом в последний рабочий день на этой неделе ожидается от -1 до -3 градусов ночью и от -1 до +1 градуса днем. Таким образом, температура воздуха превысит климатическую норму на четыре градуса, заключила Позднякова.

Ранее синоптик рассказал, какими будут зимы в Москве в будущем.

