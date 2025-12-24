На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава МИД Франции раскритиковал США за санкции против бывшего еврокомиссара

Глава МИД Франции Баро осудил США за санкции против экс-еврокомиссара Бретона
Gonzalo Fuentes/Reuters

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноль Барро «решительно осудил» санкции, которые ввели США против бывшего комиссара по вопросам внутреннего рынка и цифровых услуг Европейского союза Тьерри Бретона, который являлся одним из главных разработчиков европейского закона о цифровых услугах. Об этом сообщает Reuters.

«Франция решительно осуждает визовые ограничения, введенные Соединенными Штатами против Тьерри Бретона, бывшего министра и европейского комиссара, а также четырех других европейских активистов», — заявил Барро.

По его словам, закон о цифровых услугах был демократически принят в Европе, чтобы гарантировать, «что то, что незаконно офлайн, является незаконным и онлайн». Он никаким образом не влияет на США, заверил министр.

До этого заместитель государственного секретаря США Сара Роджерс заявила, что американские власти ввели визовые ограничения в отношении Бретона, а также против британского политического консультанта Имрана Ахмеда, руководителей базирующейся в Германии НКО Анны-Лены фон Ходенберг и Жозефины Баллон и главы британской НКО Клэр Мелфорд. Все они обвиняются в попытках цензуры в отношении американских компаний и лидеров мнений.

Ранее в Нацразведке США отреагировали на визовые санкции против экс-комиссара ЕС.

