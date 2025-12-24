В Башкирии осудили начальницу управления капитального ремонта

Октябрьский районный суд Уфы приговорил начальницу ГКУ «Управление капитального строительства Республики Башкортостан» к пяти годам лишения свободы, признав ее виновной в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила прокуратура региона в Telegram-канале.

По данным следствия, в декабре 2022 года женщина узнала о поставке в четыре учреждения здравоохранения 10 контрафактных медицинских изделий по ультразвуковой визуализации, запрещенных к гражданскому обороту. Оборудование было получено в рамках государственных контрактов. Несмотря на это, руководитель ГКУ дала указание о приемке некачественных изделий.

«Данные действия повлекли существенное нарушение прав граждан и организаций, а также наступление тяжких последствий в виде причинения значительного материального ущерба бюджетам Российской Федерации и Республики Башкортостан», — говорится в заявлении.

В ведомстве уточнили, что причиненный ущерб оценили в более 57 млн рублей. Эти средства были выделены в рамках национального проекта «Здравоохранение».

«Суд назначил ей (начальнице — «Газета.Ru») наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать определенные должности сроком на два года», — рассказали в прокуратуре.

Там добавили, что исполнение наказания было отсрочено до тех пор, пока ребенок женщины не достигнет 14-летнего возраста.

