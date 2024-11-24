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В Иране заявили, что Запад пожертвовал Украиной

Советник лидера Ирана Велаяти: Запад пожертвовал Украиной в своих интересах

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Reuters

Западные страны использовали Украину в своих политических интересах, что стало причиной конфликта на территории этой постсоветской республики. Об этом заявил Али Акбар Велаяти, советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, слова которого передает IRNA.

Он заявил, что Запад поддержал «амбициозного лидера, не понимающего международной политики», чтобы спровоцировать Россию. По словам Велаяти, Украина «была принесена в жертву» западным целям, и текущая ситуация изменяется в пользу России.

Кроме того, он акцентировал внимание на том, что стратегии Запада заключаются в участии в прокси-войнах с противниками вместо прямого вмешательства в конфликты. Велаяти также упомянул возможное снижение уровня поддержки Киева со стороны Вашингтона при смене власти в США в 2025 году.

На этом фоне британская газета The Guardian написала, что избранный президент США Дональд Трамп при решении украинского конфликта может прибегнуть к переговорам с Европой и Великобританией, поскольку последние могут предложить Вашингтону «что-то интересное».

Ранее в ФРГ анонсировали новые санкции против Ирана за сотрудничество с Россией.

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