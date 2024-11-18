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В ФРГ анонсировали новые санкции против Ирана за сотрудничество с Россией

Бербок заявила о дополнительных санкциях ЕС против Ирана за сотрудничество с РФ

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Stefanie Loos/Reuters

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок угрожает, что Евросоюз введет дополнительное санкционное давление против Ирана за сотрудничество с Россией. Об этом глава немецкого МИД заявила журналистам в ходе совета министров иностранных дел и обороны Евросоюза, передает РИА Новости.

Перед встречей Бербок отметила, что поддержка РФ в рамках конфликта на Украине касается интересов безопасности Евросоюза.

«Учитывая это, мы вводим дополнительные санкции против Ирана, а также даем понять на фоне китайской поддержки БПЛА, что это должно и будет иметь последствия», — подчеркнула Бербок.

При этом в октябре официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявляла, что Пекин не предоставлял оружие ни одной из сторон украинского конфликта и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, включая дроны. Иранские власти также отрицают, что оказывают РФ военную помощь.

2 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Тегеран планирует в ближайшее время передать Москве свои баллистические ракеты. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в ответ на эти обвинения заявил, что Тегеран не поставлял России баллистических ракет, Соединенные Штаты и их союзники полагаются на неверную информацию.

Ранее Захарова назвала главу МИД Германии «оголтелой ксенофобкой».

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