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Стало известно, как Трамп может использовать Европу при решении по Украине

Guardian: Трампу нужно будет говорить с ЕС и Британией для решения по Украине

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Jonathan Drake/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп при решении украинского конфликта может прибегнуть к переговорам с Европой и Великобританией, поскольку последние могут предложить Вашингтону «что-то интересное». Об этом пишет британская газета The Guardian.

«Хотя Трамп и заявил, что посадит Россию и Украину за стол переговоров, на самом деле, переговоры ему придется вести с европейцами и Великобританией», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Лондон и Брюссель — это «те, кто может предложить что-то интересное» Трампу: торговые стимулы для Америки, увеличение расходов на НАТО, усиление европейского давления на Иран, «миротворческие» силы на территории Украины, а также помощь в предстоящих экономических стычках США с Китаем.

Кроме того, если ЕС и Великобритания окончательно отберут у России $300 млрд российских государственных активов, Лондон и Брюссель смогут привлечь «серьезное финансирование». Трампу не нужно тратить больше денег на Украину, пишет The Guardian.

Трамп таким образом сможет показать, как он заставил «этих паразитических европейцев раскошелиться».

До этого президент Владимир Зеленский на заседании инициативы «Зерно с Украины» заявил, что будущий президент США Дональд Трамп представит свой план окончания украинского конфликта в январе.

Ранее в США заявили о попытке Байдена устроить третью мировую войну.

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