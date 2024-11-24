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В МИД заявили о готовности ответить на антироссийские шаги Японии

Руденко: Россия будет жестко реагировать на антироссийские шаги Японии

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Реакция России на враждебные шаги правительства Японии будет жесткой. Об этом заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Он отреагировал на слова главы МИД Японии Такэси Ивая, заявившего о том, что страна будет придерживаться санкционного курса в отношении России.

«В таких условиях будем вынуждены продолжать жестко реагировать на антироссийские шаги, руководствуясь исключительно собственными национальными интересами», — отметил Руденко.

12 ноября министр иностранных дел Японии Такэси Ивая заявил, что Токио сохранит санкционные ограничения в отношении России, пока идет военный конфликт на Украине. Он заявил, что у страны на данный момент нет другого выбора.

18 ноября также сообщалось, что Япония рассматривает возможность ужесточения санкций в отношении России и КНДР из-за развития их сотрудничества.

Ранее Япония заявила, что не следует за США, когда вводит санкции против России.

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