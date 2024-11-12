В МИД Японии назвали сроки сохранения санкций против России

Япония сохранит санкционные ограничения в отношении России, пока идет военный конфликт на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел страны Такэси Ивая, передает ТАСС.

«Пока ситуация не изменится, у нас не будет другого выбора, кроме как вводить жесткие санкции против России», — сказал он.

Дипломат добавил, что Токио считает «несколько позитивными» слова президента России Владимира Путина о готовности к выстраиванию двусторонних отношений.

До этого Такэси Ивая заявлял, что японские власти действуют независимо от Соединенных Штатов, когда определяют политику по отношению к России в связи с украинским конфликтом.

10 ноября советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что антироссийские санкции не помешали России продолжать специальную военную операцию на Украине.

Ранее в МИД РФ заявили, что Япония разрушила свою же экономику антироссийскими санкциями.