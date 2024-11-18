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Стало известно о планах Японии ужесточить санкции против России и КНДР

NHK: Япония хочет ужесточить санкции против РФ и КНДР из-за их сотрудничества

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Виталий Аньков/РИА Новости

Япония рассматривает возможность ужесточения санкций в отношении России и КНДР из-за развития их сотрудничества. Об этом сообщил телеканал NHK World со ссылкой на источники.

По данным канала, власти Японии обеспокоены взаимодействием Москвы и Пхеньяна, которое, по их мнению, оказывает влияние на безопасность в странах Европы и Азии. Также Токио считает, что сотрудничество России и КНДР «нарушает международное право», отметили журналисты.

Авторы добавили, что в рамках новых ограничительных мер Япония может заморозить активы России и КНДР. Свои действия японские власти планируют координировать с другими странами.

12 ноября министр иностранных дел Японии Такэси Ивая заявил, что Токио сохранит санкционные ограничения в отношении России, пока идет военный конфликт на Украине. Глава внешнеполитического ведомства добавил, что страна считает «несколько позитивными» слова президента РФ Владимира Путина о готовности к выстраиванию двусторонних отношений.

Ранее лидеры стран G7 заявили о продолжении политики нанесения ущерба России.

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