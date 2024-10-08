Япония заявила, что не следует за США, когда вводит санкции против России

Японские власти действуют независимо от Соединенных Штатов, когда определяют политику по отношению к России в связи с украинским конфликтом, заявил министр иностранных дел Японии Такэси Ивая. Его цитирует ТАСС.

«Это собственное решение нашей страны, это не [значит, что] мы прислушались к тому, что говорят США», — сказал глава МИД.

Он также прокомментировал тезис задававшего вопрос журналиста о том, что Киев годами занимался притеснением русского населения на востоке Украины. По словам Ивая, это «заявления России», которые не оправдывают действий Москвы, а значит, Токи нужно продолжать поддерживать Украину.

В июне Япония ввела санкции против более 40 российских компаний и 11 физлиц. В число предприятий, попавших под ограничительные меры, — входящее в госкорпорацию «Ростех» ОАО «Туполев».

23 июля Москва в ответ на санкции Токио ввела запрет на въезд в Россию 13 гражданам Японии. В список были включены основатель корпорации RAKUTEN Микитани Хироси, председатель правления Toyota Motor Тоеда Акио, президент Японского агентства по международному сотрудничеству Танака Акихико, а также топ-менеджеры крупных японских фирм.

Япония назвала санкции РФ неприемлемыми.

Ранее в МИД РФ заявили, что Япония разрушила свою же экономику антироссийскими санкциями.