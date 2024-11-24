В Израиле прошли демонстрации с требованием освободить заложников

В городах Израиля прошли массовые демонстрации с требованием освободить заложников, удерживаемых в секторе Газа. Об этом передает ТАСС.

Акции состоялись в Иерусалиме, Хайфе, Беэр-Шеве, Реховоте и Модиине. Самый многочисленный митинг прошел в Тель-Авиве у правительственных зданий.

Митингующие принесли с собой плакаты с портретами и именами заложников, раздавались лозунги в поддержку похищенных и призывы к отставке правительства, отмечает агентство.

Одна из активисток, чей сын находится в числе заложников, заявила, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху несет ответственность за происходящее, поскольку ему «нужно продолжение этой войны, чтобы избежать суда».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа.

Между тем, далеко не все заложники, захваченные ХАМАС, освобождены. 19 ноября Нетаньяху заявил, что еврейское государство выплатит по $5 млн за каждого заложника, которого помогут вызволить из плена палестинской организации.

Ранее россиянин обратился к израильтянам из плена в Газе.