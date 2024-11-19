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Нетаньяху пообещал палестинцам по $5 млн за каждого заложника ХАМАС

Нетаньяху: Израиль готов выплачивать палестинцам по $5 млн за заложников ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что еврейское государство выплатит по $5 млн за каждого заложника, которого помогут вызволить из плена палестинской организации ХАМАС. Политика цитирует газета Times of Israel.

«Он также повторил свое предложение предоставить $5 млн любому в Газе, кто передаст заложника Израилю: «Выбор в ваших руках, но результат будет тем же. Мы вернем всех домой», — говорится в статье, описывающей поездку Нетаньяху в сектор Газа.

10 ноября министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что бойцам ЦАХАЛ удалось разгромить ХАМАС и шиитское ливанское движение «Хезболла». По его словам, ХАМАС разгромлен с организационной точки зрения, хотя в секторе Газа «все еще есть разрозненные отряды террористов».

13 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Израиль добился военных целей в борьбе с ХАМАС, и пришло время завершить конфликт.

Ранее Катар отказался быть посредником в переговорах о перемирии в Газе.

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